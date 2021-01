Colombia: coronavirus, vicepresidente esclude nuova quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Colombia, Marta Lucia Ramirez, ha escluso che il governo nazionale possa tornare ad adottare una quarantena in tutto il paese come quella decretata nel 2020 per frenare i contagi da nuovo coronavirus. “Sarebbe davvero impensabile quando sappiamo come questo influisce sulla povertà. Quante famiglie sono state colpite dalla perdita di lavoro e di reddito?”, ha detto la vicepresidente in un’intervista con “Colprensa”. Dopo le fese natalizie la Colombia ha visto un aumento dei contagi, che ha costretto alcuni sindaci ad adottare misure restrittive volte a rallentare la diffusione del virus. (segue) (Mec)