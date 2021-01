Covid: 531.113 morti in America latina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme alto anche in Bolivia, con 173.896 casi di contagio e 9.376 morti. Dopo una severa chiusura durata mesi, il paese andino dispone da inizio dicembre una ripresa delle attività e riapre ai voli commerciali nazionali e internazionali, fatte salve le esigenze di sicurezza sanitaria. Riaprono anche le frontiere terrestri e fluviali, in attesa di un ripristino di condizioni di emergenza per una seconda ondata di contagi attesa per febbraio 2021. In Ecuador si contano 221.070 casi di contagio e 14.177 morti. Dalla metà di marzo 2020 il paese ha disposto la quarantena a livello nazionale e coprifuoco, e da metà aprile ha assegnato alle varie amministrazioni locali la misura delle emergenze. Chiuse a lungo le frontiere internazionali. Poco prima di Natale il presidente Lenin moreno aveva varato un nuovo stato di emergenza generale bocciato dalla Corte costituzionale. (segue) (Abu)