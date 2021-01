Azzolina: "La Dad non funziona più, gli studenti devono sfogare in classe il bisogno di socialità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto preoccupata. Gli studenti hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Tanto vale che lo facciano all'interno della loro classe. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a "Tutti in classe" su Rai Radio 1. "Chiedo a tutti di trattare la scuola non in maniera diversa rispetto a come si trattano le attività produttive. Si pensa erroneamente - ha spiegato - che la scuola non produca incassi ma i costi sono altissimi. Il messaggio deturpante che è tutto aperto tranne le scuole lascia profonde cicatrici. Gli studenti hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata", ha ammesso la ministra. "Io ho voluto la Dad a marzo scorso ma può essere uno strumento utile per qualche mese, non può più funzionare perché ragazzi stanno vivendo un blackout, sono arrabbiati, disorientati e sono molto preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica"."Da parte mia non c'è alcuna polemica con i presidenti delle Regioni restano i fatti e i fatti vanno raccontati" ha sottolineato la ministra. "Molti volevano la riapertura il 9 dicembre, ma ci dissero che non ne valeva la pena anche se le attività produttive sono ripartite. Il 23 dicembre - ha spiegato la ministra - è stata stipulata un'intesa all'unanimità con le Regioni che hanno chiesto di passare la presenza dal 75 al 50 per cento garantendo che le superiori sarebbero ripartite il 7 gennaio. E' stato fatto un lavoro enorme - ha aggiunto ancora Azzolina -. Oggi è difficile per gli studenti capire perché non si riapre: hanno ragione, capisco le loro difficoltà e frustrazioni. Se a me l'avessero tolta probabilmente non sarei qui. La scuola è un diritto costituzionale"."Il ministro sta lavorando sull'esame di maturità. E come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte perché devono essere coinvolti: lo scorso anno ci hanno presentato proposte molto ragionevoli, di buon senso" ha detto. "Credo sicuramente che una decisione la prenderemo a breve, perché i ragazzi a causa dell'incertezza assoluta in cui vivono in questo momento per le date che slittano come se fossero la tela di Penelope, hanno bisogno quanto meno sulla maturità di avere certezze che il ministero deve dare", ha concluso la ministra. (Rin)