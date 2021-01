Algeria: ministro Esteri Boukadoum in visita in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, avvia oggi una visita di lavoro di due giorni in Sudafrica. Durante il viaggio, si legge in un comunicato della diplomazia di Algeri, Boukadoum “avrà incontri con l’omologa sudafricana, Naledi Pandor, e sarà ricevuto dalle alte autorità del Paese amico, allo scopo di effettuare una valutazione approfondita della cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, commerciale e culturale”. La visita rappresenterà, inoltre, un’occasione per “uno scambio di vedute e di analisi nel quadro della tradizione di concertazione fra i due Paesi, sulle diverse questioni legate a pace e sicurezza in Africa e nel mondo, e permetterà di rafforzare il coordinamento su questioni importanti legate a tematiche politiche e di sicurezza nelle organizzazioni regionali e internazionali”, prosegue il comunicato. (Ala)