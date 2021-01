Roma: danneggia 4 auto parcheggiate sull'Appia, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha danneggiato 4 auto sulla via Appia a Roma spaccando a ciascuna gli specchietti retrovisori. È accaduto sabato pomeriggio quando alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri segnalando che uno straniero stava danneggiando le auto lasciate parcheggiate lungo la via. I militari intervenuti hanno rintracciato il giovane trovandolo in possesso di un coltello dalla lama spezzata e con cui aveva spaccato gli specchietti. L'uomo, tra l'altro inottemperante ad un decreto di espulsione, è stato denunciato per danneggiamenti e porto abusivo di oggetto atto ad offendere e, date le sue condizioni psicofisiche, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad una visita psichiatrica. (Rer)