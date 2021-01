Tunisia: Hammouda, vaccinazione non fornisce protezione per l'intera comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Autorità nazionale per la valutazione e l'accreditamento in campo sanitario tunisino, Shukri Hammouda, ha affermato che la vaccinazione contro il coronavirus fornisce protezione personale per l'individuo, ma non può fornire protezione a tutti i membri della società alla luce della rapida diffusione della pandemia da Covid-19. Hammouda ha avvertito che la diffusione della malattia a cui la Tunisia sta attualmente assistendo, che si trova nella quarta fase dell'epidemia, indica che il contagio di qualsiasi membro della famiglia conferma che il resto degli individui è suscettibile di contagio e quindi la registrazione di casi gravi è molto probabile.(Tut)