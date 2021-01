Kirghizistan: Zhaparov eletto presidente col 79 per cento dei consensi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Japarov ha detto, inoltre, che non intende mantenere la “vecchia burocrazia” e di non voler ripetere gli errori delle precedenti amministrazioni, che hanno governato con l’aiuto di “parenti e amici”. Al tempo stesso si è impegnato a promuovere un Paese aperto, a non consentire “persecuzioni politiche”, a far tornare in patria i kirghisi che lavorano all’estero. Japarov ha infine ringraziato i suoi avversari, auspicando che mettano le loro idee ed esperienze al servizio dello Stato, e ha assicurato che le elezioni si sono svolte in modo corretto e che lui stesso ha voluto un controllo dei server della Commissione elettorale centrale e ha verificato che è impossibile falsificare i risultati. Tra gli altri candidati, però, Abdil Segizbaev, ex direttore della Commissione di Stato per la sicurezza nazionale, a cui è attribuito l’1,5 per cento circa dei voti, ha detto di non riconoscere l’esito delle elezioni perché il processo elettorale non si è svolto in condizioni eque e di essere pronto a presentare ricorsi. (Res)