Cina: Covid, team esperti Oms arriverà il 14 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di esperti internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) incaricato di indagare sulle origini della pandemia di Covid-19 arriverà in Cina giovedì 14 gennaio. Lo ha annunciato oggi la Commissione sanitaria nazionale cinese, senza fornire ulteriori dettagli sull'itinerario. Gli esperti avevano inizialmente l'obiettivo di entrare in Cina all'inizio di gennaio per le indagini, ma il loro arrivo è stato ritardato a causa della mancanza di autorizzazione da parte di Pechino. (segue) (Cip)