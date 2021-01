Cina: Covid, team esperti Oms arriverà il 14 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a invitare esperti dell'Oms a collaborare per individuare l'origine del coronavirus. Lo ha dichiarato a fine novembre il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. Il virus è stato identificato per la prima volta nella città centrale cinese di Wuhan lo scorso dicembre, spingendo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a etichettarlo come la "piaga cinese" e ad accusare l'Oms di tenere un approccio favorevole nei confronti di Pechino. "Cina e Oms sono state in comunicazione e collaborazione per la ricerca dell'origine del virus. Mentre rintracciava l'origine a livello nazionale, la Cina ha implementato seriamente le risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità. Di recente abbiamo anche tenuto videoconferenze con esperti dell'Oms. Il tracciamento dell'origine è una questione scientifica che richiede ricerca e cooperazione internazionale da parte di scienziati di tutto il mondo, in modo da far avanzare la comprensione dei serbatoi animali e della via di trasmissione all'uomo, il che aiuterà a prevenire meglio i rischi futuri per proteggere la vita e la salute delle persone in tutti i paesi. Questo è un processo in corso che può coinvolgere molti paesi e luoghi. Ci auguriamo che tutti i paesi interessati adottino un atteggiamento positivo e cooperino con l'Oms come fa la Cina, contribuendo alla ricerca globale dell'origine e alla cooperazione antiepidemica", ha affermato Zhao. (Cip)