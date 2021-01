Indonesia: governo prevede anno positivo per le ipo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipo più importante effettuata in Indonesia nel 2020 è stata quella di Metro Helathcare Indonesia, operatore di strutture ospedaliere che ha raccolto dagli investitori 1.100 miliardi di rupie (circa 63 milioni di dollari al cambio di allora). Il volume dei fondi raccolti sul mercato azionario indonesiano nel 2020 è stato il più basso dell'ultimo quinquennio, per effetto delle ricadute della pandemia di coronavirus. Secondo il quotidiano "Nikkei", il governo indonesiano è però ottimista, sia in vista dell'avvio del piano vaccinale nazionale, sia per la riforma economica omnibus recentemente varata nel Paese. Giacarta attende inoltre l'ipo di Tokopedia, il principale unicorno dell'e-commerce dell'Indonesia, che ha accelerato i piani per il suo debutto in borsa. (Fim)