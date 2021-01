Cina: Pechino proroga sospensione voli da e verso il Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha prorogato la sospensione dei voli passeggeri regolari da e verso il Regno Unito, per limitare l'esposizione alla variante del coronavirus localizzata in quel Paese. Lo ha annunciato ieri, 10 gennaio, l'autorità di regolamentazione dell'aviazione civile cinese. Secondo l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac), la rinnovata sospensione dei voli entra in vigore da oggi. La Caac ha chiesto alle compagnie aeree nazionali ed estere di coordinare i servizi relativi ai rimborsi dei biglietti e ai cambi di volo per i passeggeri interessati. L'Autorità per l'aviazione civile cinese aveva annunciato la prima sospensione dei voli passeggeri tra Cina e Regno Unito dal 28 dicembre al 10 gennaio 2021. (Cip)