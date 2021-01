Usa: golf, Pga non condurrà i campionati 2022 su proprietà Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Professional Golfers' Association of America, organizzazione dei giocatori di golf professionisti degli Stati Uniti, fondata nel 2016, ha annunciato che dal 2022 non organizzerà più competizioni legate al campionato nazionale su campi da golf di proprietà del presidente Usa uscente, Donald Trump. Il consiglio di amministrazione di Pga of America ha deciso di rescindere il contratto che prevedeva l'organizzazione del Campionato Pga 2022 presso il Trump National Golf Club Bedminster, nel New Jersey. A dare l'annuncio, tramite un comunicato, è stato il presidente di Pga of America, Jim Richerson. "E' divenuto evidente che organizzare il campionato Pga presso il Trump Bedminster arrecherebbe danno al marchio Pga od America, e metterebbe a rischio la capacità di Pga di far fronte a molti programmi e sostenere la longevità della propria missione", recita la nota, che segue l'assalto di manifestanti pro-Trump alla sede del Congresso federale Usa, lo scorso 6 gennaio. (Nys)