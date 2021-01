Corea del Sud: coronavirus, bilancio giornaliero contagi ai minimi da 41 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud sta valutando un allentamento delle misure di distanziamento sociale in vigore nel paese, dopo il significativo calo del bilancio giornaliero dei nuovi contagi in quel paese. Le autorità sanitarie sudcoreane hanno diagnosticato un totale di 451 nuovi casi di positività al coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore, il dato più basso registrato nel Paese da 41 giorni a questa parte. Il bilancio giornaliero dei contagi si è mantenuto sotto la soglia del migliaio per sette giorni consecutivi. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha ribadito frattanto la promessa di garantire la fornitura gratuita del vaccino contro la Covid-19 a tutti i cittadini sudcoreani che vorranno avvedervi. La campagna vaccinale avrà inizio in Corea del Sud il mese prossimo. (segue) (Git)