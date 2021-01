Usa: assalto Congresso, ex capo polizia accusa responsabili sicurezza di Pelosi e McConnell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Steve Sund, ex capo della polizia di Washington dimessosi a seguito dell'assalto alla sede del Congresso federale Usa da parte di manifestanti pro-Trump, lo scorso 6 gennaio, ha imputato le falle nella sicurezza di Capitol Hill ai responsabili della sicurezza (Serjaents-at-Arms) di Camera e Senato, funzionari alle dirette dipendenze della presidente della Camera, Nancy Pelosi, e del capogruppo della maggioranza al Senato, Mitch McConnell. Lo riferisce la "Washington Post". Sund ha risposto ieri, 10 gennaio, alle polemiche per l'inadeguatezza delle misure di sicurezza presso le sedi istituzionali, e alle accuse secondo cui il dipartimento di Polizia di Dc avrebbe ignorato le offerte di assistenza giunte nei giorni precedenti il 6 gennaio dai dipartimenti di Difesa e Giustizia dell'amministrazione Trump. Sund ha dichiarato che il dipartimento di Polizia di Washington aveva espresso preoccupazioni per possibili disordini in vista della certificazione del risultato delle elezioni presidenziali da parte del Congresso, rivolgendosi direttamente ai responsabili della sicurezza di Camera e senato, i Serjeants at Arms, che rispondono direttamente a Pelosi e McConnel, rispettivamente esponenti dei partiti Democratico e Repubblicano. (segue) (Nys)