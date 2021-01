Usa: assalto Congresso, ex capo polizia accusa responsabili sicurezza di Pelosi e McConnell (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la "Washington Post", due giorni prima della certificazione delle elezioni da parte del Congresso, Sund sottopose proprio ai Serjeants-at-Arms l'offerta del Pentagono di schierare la Guardia nazionale a difesa del Congresso. In tale occasione, Sund avrebbe presentato ai Serjeants-at-Arm anche le valutazioni dell'intelligence della Polizia, che suggeriva una massiccia presenza di manifestanti pro-Trump a Washington per la manifestazione di protesta organizzata proprio il 6 gennaio. Secondo Sund, il responsabile della sicurezza della Camera, Paul Irving, respinse però l'offerta di rafforzare le misure di sicurezza, affermando di "non sentirsi a proprio agio con 'la prospettiva' di proclamare formalmente un'emergenza in vista della manifestazione pro-Trump". Il responsabile della sicurezza del Senato, Michael Stenger, avrebbe suggerito invece a Sund di ricorrere ai suoi contatti informali con la Guardia nazionale di Dc, e di chiedere a quest'ultima di mantenersi all'erta nel caso si fosse presentata la necessità di un intervento. Secondo la "Washington Post", Irving ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di Sund, e non risulta reperibile telefonicamente dallo scorso 6 gennaio. (Nys)