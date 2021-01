Germania: Soeder (Csu) mette in guardia da deriva terroristica dei negazionisti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, ha messo in guardi dal pericolo di una deriva terroristica dei negazionisti del coronavirus e degli oppositori delle norme anticontagio in Germania, riuniti nel movimento Pensiero laterale (Querdenken). Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Soeder ha affermato: “I cattivi pensieri si trasformano in cattive parole e, a un certo punto, in cattive azioni”. Per tale motivo, ha proseguito il presidente della Csu, “non dobbiamo soltanto migliorare le misure di sicurezza per le istituzioni democratiche in Germania, ma anche osservare in maniera fondamentale il movimento di tipo settario Pensiero laterale e altri gruppi paragonabili. A tal fine, secondo il primo ministro della Baviera, “un compito fondamentale” deve essere svolto dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Per Soeder, vi è infatti il rischio che nel Paese possa sorgere “dall'area di Alternativa per la Germania (AfD)” una folla manifestanti violenti, come quella dei sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, che hanno assaltato il Congresso degli Usa. Vi è, dunque, il pericolo di “una sorta di Raf del coronavirus”. Il riferimento è alla Frazione dell'Armata Rossa (Raf), organizzazione terroristica marxista-leninista antimperialista attiva in Germania dal 1970 al 1998. Partito nazionalconservatore, AfD raccoglie consensi anche nell'estrema destra, nonché tra i negazionisti del coronavirus e gli oppositori delle restrizioni anticontagio in vigore in Germania. Il 29 agosto scorso, un gruppo di estremisti di destra, staccatosi da una manifestazione di Pensiero laterale a Berlino, occupò una delle scalinate di accesso al Bundestag, da dove venne sgomberato dalla polizia. (Geb)