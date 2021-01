Spagna: sondaggio, 48,9 per cento cittadini voterebbe "no" a indipendenza Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno al progetto indipendentista catalano negli ultimi quattro mesi si è affievolito passando dal 45 per cento di settembre al 43 per cento, mentre i pareri contrari sono passati dal 47 per cento al 49 per cento. Secondo quanto rivelato da un sondaggio condotto da "Gad 3" per il quotidiano "La Vanguardia", in caso di referendum per l'indipendenza, il 48,9 per cento voterebbe contro, a fronte di un 45,6 per cento di favorevoli e dell'8,5 di indecisi. L'inchiesta ha poi evidenziato che il 61 per cento dei catalani è favorevole all'indulto per le personalità istituzionali catalane incarcerate in seguito al referendum, ritenuto illegale dallo Stato spagnolo, del primo ottobre 2017 con l'obiettivo di allentare le tensioni, a fronte di un 33 per cento che si oppone a quest'eventualità. L'indagine ha mostrato, inoltre, il crescente sostegno al tavolo di dialogo tra il governo locale e quello di Madrid (49 per cento) considerato uno strumento utile per cercare una soluzione al conflitto politico in corso. (Spm)