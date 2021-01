Germania: Covid, per Palmer (Verdi) “ora basta” al blocco generale, “dobbiamo vivere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal 16 dicembre al 31 gennaio, il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus deve essere allentato da febbraio. È quanto affermato dal sindaco di Tubinga, Boris Palmer, esponente dei Verdi. Intervistato dal quotidiano “Bild”, Palmer ha avvertito che il lockdown potrebbe durare “per diversi mesi”, se il governo federale continuerà ad attenersi all'obiettivo di abbattere l'incidenza settimanale dei contagi da Covid-19 al di sotto di 50 ogni 100 mila abitanti. Secondo il sindaco di Tubinga, ciò è “sbagliato”. Palmer ha quindi evidenziato: “Dobbiamo riaprire in modo controllato dall'inizio di febbraio, dobbiamo anche vivere”. L'esponente dei Verdi ha aggiunto: “Secondo me, i danni all'economia, alla società, stanno aumentando in modo esponenziale. I negozi sono già in terapia intensiva e presto cadranno in coma. Arriveranno i fallimenti. Non ce la facciamo”. In merito alle restrizioni anticontagio in vigore in Germania, Palmer ha osservato che “la maggior parte” della popolazione “continua ad aderirvi, ma aumenta la tensione e le persone sono sempre più infastidite”. (Geb)