Business news: Brasile, richieste indennità disoccupazione aumentate dell'1,9 per cento nel 2020

- Il numero delle richieste di indennità di disoccupazione in Brasile è aumentato dell'1,9 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente, totalizzando un totale di 6,7 milioni. Lo riferisce il dipartimento del Lavoro e Previdenza sociale del ministero dell'Economia. Nonostante l'aumento su base annuale, il numero di richieste di sussidio a dicembre è sceso per il terzo mese consecutivo. Nel corso dell'ultimo mese dell'anno il Brasile ha registrato 425.691 richieste, in diminuzione del 4,6 per cento rispetto a novembre, quando furono presentate 446.372 domande. A maggio, nella fase più acuta della pandemia di coronavirus, sono state inoltrate 960.308 richieste di sussidio. La riduzione del numero di richieste di assicurazione contro la disoccupazione negli ultimi mesi dell'anno è dovuta a una ripresa del livello di attività economica e del mercato del lavoro. (Res)