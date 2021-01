Usa: Pelosi conferma che i Democratici procederanno con l'impeachment di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha confermato che la maggioranza democratica alla Camera organizzerà un voto per l'impeachment del presidente Trump, che accusano di aver incitato alla violenza prima dell'assalto dei suoi sostenitori alla sede del Congresso, la scorsa settimana. I Democratici avevano tentato di convincere il vicepresidente Usa, Mike Pence, a rimuovere Trump dall'incarico sulla base del 25mo emendamento della Costituzione; Pence ha però rifiutato di procedere in tal senso obiettando, pare, che il 25mo emendamento sia stato scritto solo nel caso un presidente sia deceduto o fisicamente incapace di assolvere alle proprie funzioni. L'annuncio di Pelosi giunge ad appena 10 giorni dall'uscita di Trump dalla Casa Bianca: il 20 gennaio, infatti, si insedierà a Washington il presidente eletto Joe Biden. "Agiremo con urgenza per proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia, perché il presidente rappresenta una minaccia imminente per entrambe", ha dichiarato la presidente della Camera. Pelosi ha illustrato nel dettaglio i piani dei democratici: Oggi, 11 gennaio, tenteranno ancora una volta di invocare il 25mo emendamento contro Trump, tramite una risoluzione già presentata dal deputato Jamie Raskin che però verrà certamente bloccato da una parte del gruppo parlamentare repubblicano. "Procederemo poi col portare gli articoli di impeachment alla Camera", ha detto Pelosi, che però non ha precisato se un voto in proposito possa davvero avvenire prima dell'inizio della presidenza Biden. Trump sarebbe il primo presidente Usa a subire due procedure di impeachment, e se la seconda avrà successo non potrà più candidarsi alla presidenza Usa. (Nys)