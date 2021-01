Germania: il Paese perde competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania perde competitività, posizionandosi al 17mo posto su 21 nell'indice delle aziende di famiglia per il 2020, elaborato dall'Istituto Leibniz di ricerca economica di Mannheim (Zew). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che nel 2006, quando tale indicatore venne redatto per la prima volta, la Germania era in nona posizione. Da allora, il paese ha costantemente perso competitività. Ora, “è urgente” rendere il Paese “più competitivo”, ha dichiarato il presidente della Fondazione delle imprese di famiglia tedesche, Rainer Kirchdoerfer. Intanto, in vetta all'indice dello Zew si collocano gli Stati Uniti che scalzano dalla prima posizione il Regno Unito, classificatosi secondo. Terzi i Paesi Bassi. La Germania cede tre posti e scivola in 17ma posizione. Chiude la classifica l'Italia, che si colloca 21ma. (Geb)