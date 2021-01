Usa: assalto al Campidoglio, aperte 25 indagini per terrorismo domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali statunitensi hanno aperto 25 indagini per terrorismo interno a carico di altrettanti individui che hanno presto parte all'irruzione della scorsa settimana nella sede del Congresso federale Usa. Lo riferisce la stampa Usa. Il deputato democratico Jason Crow ha confermato la notizia via Twitter, spiegando di aver ricevuto l'informazione dal segretario dell'Esercito, Ryan McCarthy. Quest'ultimo "ha indicato che (il dipartimento della Difesa) è a conoscenza di ulteriori possibili minacce poste da aspiranti terroristi nei giorni sino a quello dell'inaugurazione presidenziale, ed è al lavoro con le autorità di polizia locali e federali per coordinare le misure di sicurezza", ha scritto Crow. Secondo anticipazioni fornite dalla stampa Usa, diversi collaboratori del presidente eletto Joe Biden premono perché la prossima amministrazione presidenziale espanda significativamente i già vasti strumenti di sorveglianza e controllo a disposizione delle agenzie federali Usa per inasprire il contrasto al terrorismo domestico, in particolare quello riconducibile a movimenti suprematisti bianchi o neonazisti. (Nys)