Giappone: coronavirus, nuova variante diagnosticata in soggetti in arrivo dal Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno isolato una nuova variante del virus Sars Cov-2, differente da quelle individuate nel Regno Unito e in Sudafrica, in quattro viaggiatori in arrivo dal Brasile, Lo ha annunciato Takaji Wakita, direttore generale dell'Istituto nazionale di malattie infettive di quel paese (Niid). La variante appare differente da quelle altamente infettive cui è imputato il forte aumento dei casi di positività in diversi Paesi, a cominciare dal Regno Unito. I soggetti infetti sono arrivati all'aeroporto di Haneda, a Tokyo, lo scorso 2 gennaio, e sono risultati positivi al coronavirus; tre su quattro esibivano sintomi, inclusa febbre, difficoltà respiratorie e tose. Il Niid non ha ancora potuto stimare la trasmissibilità della nuova variante del virus. Nel frattempo, nel Paese sono stati individuati altri due casi della variante britannica del virus, in altrettanti soggetti che avevano cenato con una persona rientrata dal Regno Unito. (segue) (Git)