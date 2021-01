Kazakhstan: elezioni parlamentari, confermata vittoria del partito di Nazarbayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nur Otan, il partito politico dell'ex presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha vinto le elezioni parlamentari che si sono svolte in quel paese ieri, 10 gennaio. Lo ha confermato la Commissione elettorale centrale di quel paese, confermando così i dati preliminari diffusi dopo la chiusura dei seggi. Nazarbayev si è congratulato con i membri di Nur Otan nella veste di presidente del partito: "I cittadini kazaki identificano l'ulteriore sviluppo nel nostro paese e il potenziamento del welfare con il nostro partito", ha dichiarato l'ex presidente. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Commissione elettorale, Nur Otan si è aggiudicato il 71,9 per cento dei consensi espressi dagli elettori del Kazakhstan; l'affluenza alle urne è stata del 63,3 per cento. Nessuno degli altri partiti politici che hanno preso parte all'elezione hanno raggiunto la soglia del 7 per cento dei consensi, necessaria ad ottenere una rappresentanza parlamentare. (segue) (Res)