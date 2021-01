Kazakhstan: elezioni parlamentari, confermata vittoria del partito di Nazarbayev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi ieri i seggi elettorali in 12 delle 14 regioni e delle quattro città metropolitane del Kazakhstan, al voto per le elezioni legislative, mentre le operazioni stanno per concludersi nelle rimanenti, avendo il Paese due fusi orari. L’affluenza era del 63,1 per cento alle 20 (ora di Nur-Sultan). Lo ha comunicato la Commissione elettorale centrale. L’affluenza più alta, del 75,5 per cento, si è avuta nella regione del Kazakhstan del Nord, mentre quella più bassa, del 30,3 per cento, ad Almaty, la città più popolosa ed ex capitale. A Nur-Sultan, l’attuale capitale, si era recato alle urne il 45,1 per cento degli aventi diritto. Inoltre hanno votato 4.532 kazaki all’estero, in 66 seggi allestiti in 53 Paesi. Diversi organi di stampa, da “Radio Free Europe” ad “Akipress”, riferiscono che decine di attivisti sono stati arrestati a Nur-Sultan e in altre città e che sono stati segnalati blocchi di internet ad Almaty, dove un gruppo di manifestanti ha protestato invitando a boicottare il voto. La Commissione elettorale ha accreditato quasi 400 osservatori, di cui 322 in rappresentanza di dieci organizzazioni internazionali e 31 in rappresentanza di altrettanti Paesi. La maggior parte degli osservatori rappresenta organismi e Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). (segue) (Res)