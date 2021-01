Kazakhstan: elezioni parlamentari, confermata vittoria del partito di Nazarbayev (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle di ieri, 10 gennaio, sono le prime elezioni legislative dopo l’era di Nursultan Nazarbayev, primo presidente, ancora molto influente, al quale è succeduto nel marzo del 2019 Kassym-Jomart Tokayev. Circa dieci milioni di elettori registrati sono chiamati a rinnovare i 98 seggi del Majilis, la camera bassa del parlamento, eletti a suffragio universale (altri nove deputati sono eletti dall’Assemblea del popolo del Kazakhstan, un organo consultivo guidato dall'ex presidente Nazarbayev e che rappresenta gli interessi di tutti i gruppi etnici). A contendersi la maggioranza sono cinque partiti, tutti filo-governativi, le cui liste includono 312 candidati. Il grande favorito è Nur Otan, il partito di Nazarbayev, che dall’indipendenza del 1991 domina la vita politica del Kazakhstan e che conta su 84 seggi all’interno del Majilis uscente. Seguono il partito Auyl, il Partito popolare del Kazakhstan (l’ex Partito comunista), il partito Adal (ex partito Birlik) e Aq Zhol. Il Partito social democratico nazionale (Osdp), principale forza dell’opposizione, si è registrato lo scorso 5 novembre per poi fare marcia indietro pochi giorni dopo, il 27 novembre, quando il suo presidente Askhat Rakhimzhanov ha dichiarato: “Questa campagna elettorale non è diversa dalle precedenti: le stesse regole, la stessa legge, le stesse procedure, gli stessi partiti politici”. (Res)