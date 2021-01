Kirghizistan: Zhaparov eletto presidente col 79 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sadyr Zhaparov, politico di orientamento nazionalista che ha guidato le proteste culminate lo scorso ottobre nella caduta del governo del presidente Sooronbai Jeenbekov, è stato eletto capo dello Stato del Kirghizistan ieri, 10 gennaio. Secondo i dati forniti dalla Commissione elettorale centrale (Cec) di quel Paese, Zhaparov si è aggiudicato il 79 per cento dei consensi espressi dagli elettori kirghizi, che nel fine settimana si sono recati alle urne anche per un referendum teso a definire il nuovo assetto istituzionale dello Stato. Zhaparov, arrestato nel 2017 con l'accusa di essere coinvolto nel rapimento di un governatore regionale, è stato scarcerato nel 2019, ed ha successivamente guidato le proteste culminate nelle dimissioni di Jeenbekov. Negli ultimi 15 anni ben tre leader del Paese di 6,5 milioni di abitanti al confine con la Cina sono stati costretti alle dimissioni da sollevazioni popolari, animate dalle diverse componenti etniche del Paese. Zhaparov è stato anche uno tra i principali proponenti del referendum che si è svolto ieri, cui secondo la Cec avrebbe preso parte almeno il 35 per cento dell'elettorato kirghizo. L'81 per cento dei votanti ha espresso la preferenza per un sistema di governo presidenziale, e l'11 per cento per uno parlamentare. (segue) (Res)