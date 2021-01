Kirghizistan: Zhaparov eletto presidente col 79 per cento dei consensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni di ieri si sono tenute dopo l’acuta crisi politica dello scorso ottobre, quando a seguito di proteste contro presunti brogli alle elezioni legislative, il presidente Sooronbai Jeenbekov fu costretto alle dimissioni e Japarov, scarcerato proprio nel corso dei disordini, emerse come nuovo uomo forte. Japarov, che in precedenza era stato condannato a dieci anni di carcere per sequestro di persona, ha assunto ad interim la presidenza e la guida del governo, ha dato il via alla riforma della Costituzione e si è successivamente dimesso al fine di concorrere per le presidenziali di oggi. Madumarov è leader di Butun Kirghizistan, l’unica forza di opposizione riuscita a entrare in parlamento a seguito delle elezioni poi annullate del 4 ottobre scorso. (segue) (Res)