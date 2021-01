Kirghizistan: Zhaparov eletto presidente col 79 per cento dei consensi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Zhaparov ha ringraziato gli elettori e promesso il suo impegno per essere all’altezza delle aspettative. Il presidente eletto, già capo dello Stato ad interim, ha detto di non aver ancora pensato a chi sarà il primo ministro e che la questione sarà esaminata nei prossimi due o tre giorni. Riguardo al referendum costituzionale, che si è svolto nella stessa giornata e da cui è emersa la scelta della forma presidenziale, con oltre l’81 per cento dei voti, “tutti i processi politici dovranno essere completati prima del primo giugno”. Japarov ha aggiunto che sarà garantito l’equilibrio dei poteri e introdotto il Kuriltai, il consiglio politico militare. Il vincitore delle elezioni ha sottolineato la difficile situazione economica che si troverà ad affrontare, affermando che ci vorranno due o tre anni per uscire dalla crisi, e l’importanza della stabilità politica e della lotta alla corruzione.. (segue) (Res)