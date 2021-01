Covid: Papa, per uscire da questa crisi a testa alta serve realismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uscire dalla crisi derivante dalla pandemia di Covid-19 “a testa alta dobbiamo essere realisti”. Lo ha dichiarato papa Francesco in un’intervista rilasciata al “Tg 5”. “Io parto da questa certezza. La pandemia è stata una crisi. Da una crisi non si esce mai come prima. Usciamo o migliori o peggiori. Il problema è come uscirne migliori e non peggiori”, ha dichiarato Francesco. “Cosa ci aspetta per il futuro? Ci attende la nostra decisione. Se noi vogliamo uscire migliori sarà una strada positiva, ma se noi vogliamo riprendere le stesse abitudini di prima sarà negativa”, ha dichiarato il Papa, secondo cui la decisione di uscire peggiorati dalla crisi rappresenta “una sconfitta in più” oltre alla pandemia. Francesco ha lanciato nuovamente l’invito a porre fine ai conflitti e a percorrere la strada della pace. “Pensiamo ai bambini nati in guerra, che non sanno cosa sia la pace”, ha dichiarato il Papa. “Dobbiamo chiederci come fare perché i bambini abbiano da mangiare e possano andare a scuola”, ha sottolineato il Pontefice. “Noi siamo già nella Terza guerra mondiale, a pezzi”, ha ricordato il Papa. “Come si fa a intraprendere la strada della pace. Se noi vogliamo uscirne senza accorgerci di queste cose, l’uscita dal Covid sarà peggiore”, ha affermato Francesco. (Res)