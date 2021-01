Vaticano: Papa, la parola chiave deve essere “vicinanza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola chiave per affrontare in futuro questa crisi ancora persistente derivante dalla pandemia di Covid-19 deve essere “vicinanza”. Lo ha dichiarato papa Francesco in un’intervista rilasciata al “Tg 5”. “Mi avvicino alla gente che soffre, mi avvicino anche per aprire la strada, per andare avanti anche per la soluzione a questa crisi e uscire migliorati. Vicinanza contro la cultura dell’indifferenza che ci allontana”, ha dichiarato il Papa. “La vicinanza ci porta a risolvere i problemi”, ha aggiunto papa Francesco, ricordando le varie situazioni di disagio provocate dalla pandemia di Covid-19. Il Papa ha citato vari esempi positivi nella città di Roma di persone che hanno “compreso i bisogni e sono scese in strada”, mostrando vicinanza per tentare di risolvere i problemi ed essere vicino ai bisognosi. “Noi nella Caritas abbiamo più che raddoppiato il numero delle persone che chiedono aiuto. Noi dobbiamo aiutarli non solo al momento”, ha osservato il Papa, sottolineando come sia terribile la situazione per le persone senza lavoro e i migranti. “Vicinanza per accompagnare, vicinanza per risolvere, vicinanza per aprire strade di speranza. La speranza si semina con la vicinanza. Nessuno si salva da solo e se tu non ti avvicini per fare in modo che tutti siano salvati, neppure tu ti salvi”, ha affermato il Papa.(Res)