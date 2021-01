Vaticano: Papa, per la politica quello attuale deve essere il momento dell’unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La classe dirigente ha il diritto ad avere punti di vista diversi e la lotta politica, ma in questo tempo si deve giocare per l’unità, sempre. In questo tempo non vi può essere il diritto di allontanarsi dall’unità. Lo ha dichiarato papa Francesco in un’intervista rilasciata al “Tg 5”. “La lotta politica è una cosa nobile, perché è una delle attività più nobili della persona. I partiti sono strumenti, ma quello che vale è l’intenzione di far crescere il Paese – ha sottolineato il Papa - se i politici però sottolineano l’interesse personale rovinano il Paese”. Secondo il pontefice in questo “la classe dirigenziale e politica non ha diritto di dire ‘Io’, ma ‘noi’, e cercare una unità davanti alla crisi”. “Un politico che in questo momento, un cristiano, un cattolico, che non ha la capacità di dire noi, invece di io, non è all’altezza della situazione. Deve prevalere il noi. Il bene comune è di tutti. L’unità è superiore al conflitto”, ha affermato il Pontefice. “Io dico a tutti i dirigenti, siano essi pastorali, politici e imprenditoriali di cancellare la parola io e dire la parola noi”, ha affermato Francesco.(Res)