Arabia Saudita-Italia: Di Maio ricevuto da omologo Bin Farhan, firmato accordo dialogo strategico

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è giunto questa sera nella città dell’Arabia Saudita di Al Ula in visita ufficiale. Secondo quanto riferito in una nota su Twitter dalla Farnesina, il ministro è stato ricevuto dall’omologo saudita Faisal bin Farhan. L’incontro tra i due responsabili della diplomazia si è concluso si è concluso con la firma del Memorandum d’intesa per l’avvio del dialogo strategico bilaterale. Di Maio è giunto in Arabia Saudita dopo la visita di due giorni in Giordania. Come sottolineato dallo stesso ministro, l’obiettivo delle due missioni è quello di trovare nuove opportunità di lavoro per le imprese italiane. (segue) (Res)