Arabia Saudita-Italia: Di Maio ricevuto da omologo Bin Farhan, firmato accordo dialogo strategico (2)

- Italia e Arabia Saudita nel corso degli anni hanno costantemente rafforzato le relazioni di amicizia e cooperazione, tramite il susseguirsi di visite di stato tra le massime autorità e la stipula di accordi in diversi settori. La cooperazione bilaterale ha registrato negli ultimi anni progressi positivi nel settore commerciale, politico, culturale e della sicurezza. La visita di Di Maio in Arabia Saudita giunge dopo il viaggio in Italia del ministro degli Esteri Faisal bin Farhan al Saud, a Roma dello scorso agosto 2020. Nell'ambito degli scambi commerciali, l'Italia è un partner privilegiato del regno, posizionandosi al nono posto nella classifica dei Paesi fornitori dell'Arabia Saudita con l’export verso il Paese del Golfo che nel 2019 ha raggiunto i 3,279 miliardi di euro, con una crescita del 6 per cento rispetto al 2018. Per quanto riguarda le importazioni dell’Italia dal regno nel 2019 ha toccato quota 3,795 miliardi di euro il 26 per cento in meno rispetto all’anno precedente, portando il volume totale degli scambi a 7,094 miliardi di euro. I dati da gennaio a settembre 2020 vedono esportazioni italiane verso il Paese pari ad un valore di 2,284 miliardi di euro, con importazioni dal regno pari a 2,227 miliardi. Ad oggi, più di settanta aziende italiane operano nel Regno in rilevanti settori, contribuendo all'implementazione dei progetti promossi nell'ambito della Saudi Vision 2030. (Res)