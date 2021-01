Business news: Messico, Banca Mondiale, nel 2021 crescita del 3,7 per cento del pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pesante recessione del 9 per cento legata alla crisi pandemica, l'economia del Messico crescerà nel 2021 del 3,7 per cento. È quanto si legge nel rapporto sulle prospettive economiche globali diffuso dalla Banca mondiale (Bm). Le speranze di ripresa del paese nordamericano, spiega l'istituto finanziario, sono principalmente legate a un miglioramento dell'export dettato dalla attesa ripresa dell'economia degli Stati Uniti. Un rapporto di scambi le cui incertezze vengono attenuate dall'entrata in vigore, a metà del 2020, del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del Nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Di certo, avverte la Bm, la crescita attesa non sarà comunque sufficiente a compensare le perdite dell'anno appena trascorso (stimate in una contrazione del 9 per cento del pil). Nel 2022, a fronte di una ripresa moderata della domanda esterna, il tasso di crescita dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento. (Res)