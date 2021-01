Kosovo: in arrivo dall'Albania dosi di vaccino anti Covid per il personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania riceverà una fornitura di vaccini anti Covid-19 nella terza settimana di gennaio e il premier Edi Rama ha promesso di inviarne alcune dosi anche in Kosovo. Citando fonti del ministero della Salute, il sito informativo “Gazeta Express” riporta che le autorità kosovare e albanesi si sono già scambiate delle informazioni sul numero di medici che riceveranno il vaccino in Kosovo. "Una quantità di vaccini anti Covid è già stata messa da parte per i medici in Kosovo che sono direttamente coinvolti nel trattamento dei pazienti positivi al Covid-19", ha detto la fonte. Secondo quanto riferito, circa 1.900 medici in Kosovo riceveranno i vaccini provenienti dall'Albania. (Alt)