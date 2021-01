Ue: Corte dei conti analizza il sostegno degli Stati membri allo Stato di diritto nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti europea sta attualmente valutando l’efficacia delle misure adottate dall’Ue per sostenere lo Stato di diritto – un requisito di adesione – nei Balcani occidentali. Secondo quanto riferito in un comunicato, l’audit riguarda quattro paesi candidati (Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia) e due potenziali paesi candidati (Bosnia-Erzegovina e Kosovo). !Lo Stato di diritto è un valore europeo fondamentale. Sebbene non esista una definizione ufficiale a livello di UE, è generalmente inteso che lo Stato di diritto comprenda i seguenti sei princìpi: l’uguaglianza davanti alla legge, la certezza del diritto, la separazione dei poteri, tribunali indipendenti e imparziali, procedure legislative trasparenti e democratiche e il controllo giurisdizionale effettivo. Il rafforzamento dello Stato di diritto è pertanto intrinsecamente collegato alla lotta alla corruzione. È anche una condizione fondamentale per la crescita economica", sottolinea la Corte di Lussemburgo. Per aderire all’Ue, si ricorda nel comunicato, i paesi candidati devono dimostrare la propria capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Ue, come stabilito nei “criteri di Copenaghen” del 1993. (segue) (Res)