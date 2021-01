Europa orientale: Banca mondiale, grave effetto del Covid sull'economia regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha generato una grave crisi sanitaria ed economica in Europa orientale, una dinamica aggravata da disordini sociali e conflitti. Dopo essersi stabilizzato a metà del 2020, il tasso di casi di contagio ha subito una netta accelerazione nel quarto trimestre, costringendo i governi a mantenere o reintrodurre misure di mitigazione. Come riferisce il rapporto Global economic prospects della Banca mondiale, si stima che l'anno scorso il Pil regionale si sia contratto del 2,9 per cento, con quasi tutte le economie in recessione. Si prevede che circa due terzi dei Paesi subiranno contrazioni più profonde rispetto alla crisi finanziaria globale. Nello specifico, le economie più colpite dalla pandemia sono quelle con forti legami commerciali o finanziari con l'area dell'euro e quelli fortemente dipendenti dai servizi e dal turismo (Croazia, Kosovo, Montenegro). I mercati emergenti della regione e le economie in via di sviluppo hanno registrato deflussi di portafoglio maggiori rispetto a quelli di altri economie, riflettendo una perdita di fiducia. Misure di supporto fiscale sono state annunciate in quasi tutte le economie dell'Europa e dell'Asia centrale, ma nonostante ciò, si stima che la pandemia abbia provocato milioni di perdite di posti di lavoro nei primi tre trimestri dello scorso anno. (segue) (Nys)