Covid: 627.946 i vaccini somministrati nel nostro Paese, il 68,4 per cento delle dosi

- Sono 627.946 i vaccini anti-Covid Pfizer-BioNTech somministrati nel nostro paese, il 68,4 per cento delle dosi finora consegnate dall'azienda statunitense, pari a 918.450. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 20:41 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa il Veneto con 68.480 dosi somministrate, il Lazio (66.420), la Lombardia (66.316) e l'Emilia Romagna (65.015). (Rin)