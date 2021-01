Vaticano: Papa, oggi prevale cultura dello scarto, aborto problema di etica umana non religioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista il Papa ha inoltre sottolineato come la cultura dello scarto porti a scartare i bambini senza educazione, gli anziani, i malati: “I bambini non producono quindi vanno scartati. Scartare gli anziani, gli anziani non producono quindi vanno scartati. Scartare gli ammalati, affinché la cosa sia più comoda. Scartare i migranti”, ha dichiarato Francesco. Parlando dei migranti morti in questi anni nella traversata del Mediterraneo il Papa ha sottolineato: “Lasciare affogare le persone per risolvere un problema dopo non va bene. Se io non metto i mezzi di aiuto è un problema. In questa cultura dello scarto serve una cultura dell’accoglienza, non vale la cultura dell’indifferenza. Questa è la strada per salvarci”, ha dichiarato il Pontefice. (Res)