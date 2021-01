Business news: Panama, Banca mondiale, crescita del 5,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Panama registrerà una crescita del 5,1 per cento nel 2021, dopo una delle peggiori recessioni regionali registrata nel 2020 a causa della pandemia del nuovo coronavirus (-8,1 per cento). E' quanto si legge nel rapporto sulle prospettive economiche globali diffuso dalla Banca mondiale. Secondo l'istituto finanziario complessivamente le economie dell'America latina e dei Caraibi chiuderanno il 2021 con una crescita del 3,7 per cento. La speranza di crescita, scrive la Bm, è legata alla possibilità che si rendano "flessibili le iniziative per controllare la pandemia, che si distribuiscano i vaccini, si stabilizzino i prezzi dei principali prodotti di massa e migliorino le condizioni esterne". Una ripresa comunque "molto debole" avverte l'organismo multilaterale considerando il calo stimato del 6,9 per cento nel 2020. Il ritardo "nella distribuzione dei vaccini" potrebbe ridurre ulteriormente le previsioni di crescita per l'anno in corso, fermandole all'1,9 per cento. A livello globale, la crescita prevista dalla Bm è del 4 per cento. (Res)