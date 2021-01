Business news: Brasile, nel 2020 investitori stranieri hanno ritirato 31,8 miliardi di real dalla borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori stranieri hanno ritirato 31,8 miliardi di real (5 miliardi di euro) dalla borsa valori brasiliana (B3) nel corso del 2020. Lo riferisce la stessa B3, sottolineando che si tratta del terzo anno consecutivo di perdita di risorse esterne, sebbene inferiore al volume delle perdite registrate nel 2019, quando la fuga di capitali riguardò 44,5 miliardi di real (7 miliardi di euro). Complessivamente nel corso del 2020, gli investitori stranieri hanno acquisito 3.443 miliardi di real (538 miliardi di euro) in azioni e venduto 3.475 miliardi di real (543 miliardi di euro). Nonostante l'ampio deflusso, nel 2020 gli stranieri hanno rappresentato 46,6 per cento del totale degli investitori di borsa. Nel 2019 la partecipazione era stata del 45,1 per cento. I piccoli investitori hanno aumentato la loro partecipazione a una quota del 21,3 per cento, contro il 18,2 per cento nel 2019. Il numero di individui brasiliani che investono in borsa ha raggiunto una quota superiore a 3 milioni di persone, quasi il doppio rispetto al 2019. Nel 2020, l'Ibovespa ha aumentato i guadagni del 2,92 per cento. A dicembre l'aumento è stato del 9,30 per cento. Nonostante il deflusso di denaro nel corso dell'anno, infatti, nel mese di dicembre è stato registrato un saldo positivo per il terzo mese consecutivo. Gli acquisti di azioni da questi investitori sono stati pari a 330 miliardi di real (51,6 miliardi di euro), mentre le vendite hanno raggiunto 310 miliardi di real (48,5 miliardi di euro) con un afflusso netto di 19,7 miliardi di real (3 miliardi di euro). (Res)