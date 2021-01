Business news: Cile, Codelco investe 1,3 miliardi di dollari su miniera rame Rajo Inca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante statale cileno del rame, Codelco, ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di dollari per la realizzazione di un progetto strutturale nella miniera Rajo Inca, nella regione di Atacama. L'iniziativa, riferisce un comunicato della compagnia, porterà la produzione di rame da 60 a 90 mila tonnellate a partire dalla prima metà del 2023 e include il recupero della divisione Salvador da cui dipendono anche le miniere Campamento Antiguo e Damiana Norte. "Dopo sei decenni di storia e di contributo allo sviluppo di Atacama, nel 2021 la Divisione Salvador poserà la prima pietra per la sua rifondazione, dopo che il consiglio di amministrazione di Codelco ha approvato l'investimento di 1.383 milioni di dollari per la costruzione del progetto strutturale di Rajo Inca", si legge nel comunicato. L'azienda ha stimato che durante la costruzione del progetto, l'occupazione nella regione di Atacama aumenterà del 9 per cento e il pil regionale avrà un incremento del 3 per cento. Secondo le proiezioni di Codelco per ogni dollaro investito, il progetto genererà un ritorno di 6,2 dollari. (Res)