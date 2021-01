Business news: Colombia, produzione caffè diminuita del 6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha prodotto 13,9 milioni di sacchi da 60 chili di caffè verde lo scorso anno, il 6 per cento in meno rispetto al raccolto del 2019, quando sono stati prodotti 14,7 milioni di sacchi. Lo riferisce la Federazione nazionale dei produttori di caffè (Fnc). A dicembre la produzione è cresciuta del 4 per cento, passando da 1,6 milioni sacchi nel 2019 a 1,7 milioni di sacchi di produzione mensile. Nell’ultimo trimestre del 2020 la produzione è diminuita del 5 per cento arrivando a 4,3 milioni di sacchi rispetto ai 4,5 milioni prodotti nello stesso periodo precedente. Alla fine del 2020, le esportazioni di caffè colombiano sono diminuite dell’8 per cento raggiungendo i 12,5 milioni di sacchi rispetto ai 13,7 milioni di sacchi esportati nel 2019. (Res)