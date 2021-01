Business news: Brasile, Petrobras vende partecipazioni in parco eolico a Rio grande do Norte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha firmato un contratto con la società V2I Transmissao de Energia Eletrica, controllata della Vinci Partners Investimentos, per la vendita delle sue partecipazioni nelle società che gestiscono due dei quattro generatori del parco eolico di Mangue Seco, situato nel municipio di a Guamaré, nello stato di Rio grande do Norte. In particolare Petrobras cederà il 49 per cento della Energia Mangue Seco 3 e della Eelica Mangue Seco 4, detenute in consorzio con la Wobben Windpower Industria e Comercio (Wobben). Il valore complessivo della vendita riferito dalla società è di 89,9 milioni di real (13,7 milioni di euro). (Res)