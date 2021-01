Kosovo-Italia: Di Maio in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si recherà oggi in visita in Kosovo. Nell'agenda della visita sono previsti degli incontri con la ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj-Stublla e con il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici. In occasione della visita il ministro Di Maio saluterà il contingente italiano nella missione Kfor. Di Maio firmerà inoltre l'albo d’onore e prenderà parte alla presentazione di alcune unità operative del contingente italiano. (Res)