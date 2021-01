Kosovo: oggi riunione del partito Ldk per scegliere candidato premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Mustafa, leader dell'Ldk ha detto che il suo partito non parteciperà alla coalizione pre-elettorale con nessuna altra forza. "Non abbiamo ancora deciso all'interno delle strutture dell'Ldk, ma presto organizzeremo una riunione della leadership. Penso che competeremo da soli. Restiamo aperti a qualche entità più piccola. Ma non faremo coalizioni pre-elettorali con nessuna dei partiti politici", ha detto Mustafa. Sempre nei giorni scorsi intanto la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha concluso le consultazioni con le forze parlamentari dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato illegittima la formazione del governo di Hoti aprendo la strada a nuove elezioni anticipate. (segue) (Kop)