Kosovo-Italia: ambasciatrice Haxhitasim, cooperazione intensificata su salute, sicurezza e gioventù

- La cooperazione strategica tra Italia e Kosovo sarà ulteriormente intensificata su salute, sicurezza e gioventù. Questo il commento dell'ambasciatrice kosovara in Italia, Lendita Haxhitasim, dopo l'incontro avuto oggi a Pristina tra i ministri degli Esteri dei due Paesi, Luigi Di Maio e Meliza Haradinaj. Secondo quanto riferito dalla Farnesina tramite Twitter, nell'incontro è stata ribadita la volontà di Roma di sostenere Pristina anche nella lotta contro il Covid-19. "Il Kosovo è grato del sostegno che l'Italia ha dato in tutte le fasi del processo di costruzione dello Stato", ha affermato la ministra degli Esteri di Pristina citata dal profilo Twitter del ministero da lei guidato. "Insieme continueremo a lavorare sull'approfondimento dei rapporti in tutte le aree di comune interesse", ha aggiunto. (Alt)