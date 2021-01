© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è recato in visita al quartier generale della missione Nato in Kosovo (Kfor) ed ha incontrato il comandante, generale Franco Federici. Lo riferisce la Farnesina tramite Twitter. "Ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla missione Kfor, che resta centrale per la sicurezza e la stabilità del Kosovo e della regione balcanica", si legge nel tweet della Farnesina. (Res)