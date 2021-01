Kosovo: presidente Osmani, Ksf pronte a contribuire alla pace internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) sono ormai pronte per essere parte della pace e della Nato. Lo ha detto la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, nel suo ultimo discorso prima della fine dell'anno davanti ai soldati kosovari nel centro militare Adem Jashari. "Sebbene attualmente la Forze è in fase di costruzione delle sue capacità, possiamo dire che quest'anno è stato di successo. Durante la pandemia, le Ksf hanno sostenuto le istituzioni come richiesto e hanno dimostrato di poter fornire assistenza", ha affermato Osmani. "Il Kosovo oggi ha forze professionali in linea con la missione. E' arrivato il momento in cui i nostri militari possono dare il loro contributo alle missioni di pace internazionali", ha detto la presidente evidenziando anche l'importanza dell'aiuto dato all'Albania nel terremoto dello scorso anno e delle disponibilità attuale a sostenere la Croazia.(Alt)